Thesocialpost.it - Incendio in un edificio H-Farm, danni significativi a beni di valore

Leggi su Thesocialpost.it

Undi vaste proporzioni ha colpito nella notte uno degli edifici di H-, l’innovativo polo dedicato alla formazione e alle startup situato in località Ca’ Tron, a Roncade, in provincia di Treviso. Le fiamme hanno interessato uno stabile che ospitava server al piano terra e uffici al livello superiore, causandoma, fortunatamente, senza feriti.L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si estendesse agli edifici vicini. Sul posto sono intervenute squadre da Treviso, San Donà e Mestre, con un imponente dispiegamento di mezzi: tre autobotti, tre autopompe, un’autoscala e un totale di 21 operatori.Le operazioni di spegnimento hanno permesso di circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Resta ora da accertare l’origine dell’, su cui verranno avviate indagini approfondite.