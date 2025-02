Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata la scuola Rodari di Calcinelli, riqualificata e ora antisismica

Colli al Metauro (Pesaro Urbino), 22 febbraio 2025 – Questa mattina si è svolta l’inaugurazione del plesso scolastico “” di, oggetto di un importante lavoro di ristrutturazione. Vi hanno partecipato i componenti dell’amministrazione comunale, il personale scolastico, il parroco e le famiglie. La struttura, riaperta il 7 gennaio scorso, attualmente ospita due sezioni dellamaterna ed un asilo nido, rappresentando un importante punto di riferimento per le famiglie locali. I lavori hanno riguardato l’adeguamento sismico, energetico e funzionale, richiedendo un investimento significativo, del valore complessivo di circa 800mila euro, di cui 600mila provenienti da fondi comunali. Lavori che hanno reso la struttura non solo sicura e più confortevole, ma anche più efficiente dal punto di vista energetico, garantendo così un ambiente migliore per i bambini e il personale scolastico.