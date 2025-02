Lanazione.it - In Valtiberina un anno di eventi per sensibilizzare sul gioco d’azzardo

Arezzo, 22 febbraio 2025 – InundipersulInformare esulpatologico e offrire a giovani e adulti strumenti concreti per prevenirlo e contrastarlo. È questo l'obiettivo di “Più, Meno Azzardo”, iniziativa che la Zona Distrettodella Asl Toscana Sud Est, attraverso il Servizio Dipendenze (Ser.D.), ha promosso per affrontare un fenomeno che può avere gravi conseguenze personali, sociali ed economiche. Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana, si svilupperà per tutto il 2025 con un ricco calendario direalizzati in collaborazione con numerosi soggetti del territorio. Le realtà partner sono L’Albero e la Rua Società Cooperativa Sociale, Teatro Stabile di Anghiari, Arci Arezzo, Fondazione Progetto, Effetto K, SPI CGIL, UIL Pensionati e Oratorio Pompeo Ghezzi di Sansepolcro.