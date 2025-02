Ilrestodelcarlino.it - In Usa arranca l’Austin, il team della Gennari. E il tecnico Bonitta lascia per motivi familiari

Questo week end è fermo per quanto riguarda i campionati di volley di Serie B, C e D che riprenderanno a fine mese. Alcune formazioni ne approfittano per disputare tornei amichevoli e in particolare è interessante quello organizzato oggi al Pala Chiarelli-Donati di Guastalla dalla società locale Saturno che da neo promossa milita con buoni risultati nel campionato di Serie C. E’ il memorial Ettore Spaggiari, già presidenteSaturno dal 1966 al 1992, società che oggi nelle varie discipline annovera ben 800 tesserati. Le avversarie saranno due squadre di B2, la reggiana Arbor Itarca Interclays, quinta nel girone F e il Volley Davis 2C Strache invece è inserito nel girone C. Dalla provincia reggiana agli Stati Uniti, per dire che nel nuovo campionato LOVB, la squadra di Austin dove milita la reggiana Alessiache peraltro si è infortunata tre settimane fa, non eccelle e inoltre il suoMarco(ex Conad) ha rassegnato le dimissioni per, rientrando a Ravenna.