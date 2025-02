Ilrestodelcarlino.it - In tribunale la ‘Sala delle Donne’. Protagoniste della nostra città

Sono dodici fotografie di dodici grandi donne ravennati a dare vita alladeldi Ravenna, inaugurata ieri su iniziativa di Terziario Donna Confcommercio e patrocinata dalla Camera dei Deputati. "Siamo onorati di ospitare la mostra qui in, dove purtroppo ancora ci troviamo davanti casi di violenza di genere. Con queste fotografie, che saranno viste da chiunque entri, speriamo di aggiungere un tassello verso l’eliminazione dei reati di genere. Inoltre, bisogna ricordare che oggi i tribunali sono pieni di lavoratrici e, anche in magistratura, la maggior parte dei nuovi abilitati alla professione sono donne. Questo ci rende orgogliosi", esordisce Giovanni Trerè, presidente deldi Ravenna. Donne eccezionali, dunque, quelle ritratte nel patio del, a cui esprimere "gratitudine", come ricorda il presidente Abi Antonio Patuelli.