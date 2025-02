Sport.quotidiano.net - "In settimana tanto lavoro. Voglio una gara importante"

Ha il sapore dell’ultima spiaggia la sfida tra Spal e Campobasso, soprattutto per i biancazzurri, che hanno assoluta necessità di muovere la classifica dopo le ultime sconfitte. Lo sa bene mister Francesco Baldini, partito con due sconfitte in altrettante partite da quando è in sella alla panchina estense: "Il nostro principale problema in questo momento è la quantità di gol che stiamo subendo – l’analisi del tecnico spallino –. È chiaro che dobbiamo concentrarci su questo aspetto e, infatti, abbiamo lavorato intensamente inper migliorare. Abbiamo recuperato alcuni giocatori chiave, come Fiordaliso, che torna dopo un infortunio al crociato: ha già una partita in più nelle gambe, anche se finora ha solo partecipato a partitelle contro la Primavera. Abbiamo recuperato pure Arena, un giocatoreper le sue caratteristiche.