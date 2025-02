Amica.it - In questa clip in anteprima esclusiva di "Belcanto", la nuova serie di Rai 1, conosciamo 3 dei suoi giovani protagonisti: il video

Leggi su Amica.it

«Il nostro non è un capriccio», dice Carolina a Saverio in un momento importante di. E intente che per lei e per sua sorella è quasi una questione di vita o di mrte.è latv di Rai 1 di cui vi mostriamo unaine in. In attesa di vedere, finalmente, la prima delle 4 puntate, lunedì 24 febbraio 2025 alle 21.30. Una storia, quella raccontata dal regista Carmine Elia su una sceneggiatura di Andrea Valagussa, che tocca una delle forme d’arte per cui l’Italia è famosa in tutto il mondo: il melodramma lirico. Con le sue arie immortali. Come Casta diva, appunto. Ma è anche la storia di due sorelle. Antonia, che sembra destinata vero il successo. E la ribelle Carolina, che nasconde una forza e un carisma che nessuno aveva previsto. Con loro, la madre, disposta a tutto pur di far emergere la figlia prediletta.