In biblioteca una sala di lettura tutta dedicata ai più giovani

Inaugurata ieri pomeriggio la nuovaragazzi dellacomunale, realizzata grazie al finanziamento ottenuto dalla presidenza del consiglio dei ministri di 187mila euro con il progetto "Meetup-Biblioyoung" avviato nel marzo 2024. Dopo il taglio del nastro, ieri pomeriggio, per tutti i bambini presenti letture animate con il Kamishibai a cura di Sabrina Filippetti. A esprimere particolare soddisfazione è l’ex assessore alla cultura Rita Soccio visto che il progetto porta la sua firma e rappresenta, dice, "un investimento strategico per il nostro polorio e per la comunità grazie al ricco programma di attività e corsi di formazione destinati ai, con l’obiettivo di favorire l’orientamento scolastico e professionale, prevenire il disagiole e promuovere il benessere attraverso il supporto di professionisti.