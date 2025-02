In arrivo nuove configurazione per la Tesla Model Y

Leggi su .com

(Adnkronos) – La nuovaY a pochi mese dal debutto diventa ancora più efficiente e più confortevole.ha quindi ottenuto miglioramenti significativi dell'efficienza energetica, che si traducono in vantaggi reali per i proprietari, senza costi aggiuntivi. La nuovaY a trazione posteriore fissa dei nuovi standard di efficienza fermandosi ad appena .L'articolo Inper laY proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino Lite: una nuova fabbrica in Italia?