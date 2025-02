Lanazione.it - Impresa dei ragazzi di Santolamazza. Sconfitto il Colle Val d’Elsa

Leggi su Lanazione.it

BASKETdella Gea Basket aVal. La formazione maschile di Divisione 1, con solo sette giocatori a referto, ha vinto nell’anticipo di campionato 79-64 sul parquet dei senesi grazie ad una prestazione corale di tutta la squadra. Torna quindi il sorriso in casa grossetana dopo alcune settimane segnate da pesanti sconfitte, dovute alle assenze. Tra squalifiche, infortuni e problemi di lavoro la Gea è andata in terra senese con solo sette giocatori, guidati da coach Marcoed ha compiuto un’autentica, espugnando il parquet dicon una grande vittoria: una prova di carattere, sacrificio e determinazione: nonostante le difficoltà, infatti la squadra ha stretto i denti, continuando a lavorare e a lottare. Questa vittoria pesa tantissimo, sia per il morale che per la classifica.