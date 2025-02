.com - Imma Tataranni torna con la quarta stagione: su Rai1 quattro nuovi episodi

– Sostituto Procuratorecon la: sucon Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Barbara RonchiDa domenica 23 febbraio in prima serata su, innuove puntate, arriva la nuovadi– Sostituto Procuratore, serie tv prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission.Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dell’amatissimo sostituto procuratore della Repubblica di Matera, amata dal pubblico per la sorprendente schiettezza, per il temperamento impetuoso e per il suo indagare senza tregua nel panorama umano e geografico di Matera.Nel cast ritroviamo Massimiliano Gallo (nel ruolo del marito diPietro De Ruggeri), Alessio Lapice (nel ruolo del maresciallo Ippazio Calogiuri) e Barbara Ronchi (che interpreta la cancelliera Diana De Santis); e ancora Carlo Buccirosso nei panni del procuratore capo Alessandro Vitali e Cesare Bocci in quelli del pregiudicato Saverio Romaniello.