Nerdpool.it - Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere – L’Easter Egg del Moon Knight di Oscar Isaac negli episodi finali

Leggi su Nerdpool.it

Your Friendly Neighborhood-Man è stato pieno di sorprese; tra le tante, ha incluso la prima apparizione in assoluto di Zio Ben da parte dei Marvel Studios. La maggior parte di questi sono arrivati attraverso i camei di personaggi dell’universo Marvel come Doctor Strange, Iron Man e Daredevil.L’o 6 di Your Friendly Neighborhood-Man ha incluso, però, un inaspettato Easter egg che fa riferimento alla serie solista disu Disney+. Mentre Peter Parker, Nico Minoru e Harry Osborn (interpretato da Zeno Robinson) sono a casa di Peter, l’eroe principale tira fuori una scatola piena di cassette VHS. Una di queste è un film intitolato Tomb Buster.Anche se il trio non sceglie questo film da vedere, Tomb Buster sembra essere ispirato ai film di Indiana Jones del mondo reale, con un eroe che indossa un abito simile al vero costume di Harrison Ford.