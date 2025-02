Lanazione.it - Il vademecum dell’addestratore: "I cani non saranno mai delle tate. E più sono piccoli, meno guai creano"

Il fenoaggressioni deiai bambini "è sempre più ricorrente, purtroppo", evidenzia il dottor Carlo Ciceroni, veterinario comportamentalista, perito del tribunale di Firenze. La regola aurea, valida sempre, è la seguente: "Mai lasciare soli bambini sotto i 10 anni consopra i 30 chili. Perché non in grado di mettere in atto una difesa attiva in caso di aggressione". Cirazze più eadatte per i bisogni di famiglie con bimbi? "Certo, ida compagnia identificati dall’Ente nazionale cinofilia italiana lo. Per stazza e bassissimo grado di lesività. È semplice:-problemigrandi-problemi grandi. Ciche hanno una lesività (intesa come possibilità di provocare danni) connaturata alla razza in relazione alla fisicità, come i derivati da razze selezionate per i combattimenti e loro incroci".