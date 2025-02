Lanazione.it - Il “Trail dei Molini“ fa il bis e si sdoppia. Seconda edizione e due giorni di eventi

Leggi su Lanazione.it

Dopo il successo dell’esordio, un anno fa, il “dei“ torna e addirittura raddoppia. Non solo il bis a livello di, ma anche duedi sport e divertimento anziché tutto l’evento concentrato in un’unica giornata. È la grande novità, sotto lo slogan “Non c’è 2 senza te!“, dell’iniziativa dedicata al-running e non solo, ideata dell’Asd Atletica Avis Magione e organizzata in collaborazione con l’azienda BigMat Pesciarelli Edilizia, che proprio nel 2025 compie 60 anni di attività, con il supporto di Avis Comunale di Magione e con il patrocinio dell’assemblea legislativa della Regione, del Gal Trasimeno-Orvietano, del Comune di Magione e della Pro Loco Magione insieme alle altre Pro Loco del territorio. L’iniziativa, in programma oggi e domani dalla mattina a tarda sera, nasce con l’obiettivo di far vivere a tutti un’esperienza unica anche a livello naturalistico ad atleti ed appassionati dell’avventura outdoor e del benessere con proposte agonistiche e non.