Il team Puccetti sfortunato in prova

Jeremy Alcoba, il giovane pilota spagnolo delreggianoRacing, partirà dalla 5ª fila nel Gran Premio di Phillip Island, valido per il campionato mondiale Supersport. Nel turno di libere Alcoba è stato particolarmente: la sua moto ha accusato un problema elettrico, e non appena i tecnici del Kawasaki WorldSSPlo hanno risolto è stata esposta la bandiera rossa, a causa della caduta di un pilota la cui moto ha sporcato la pista di olio. I lavori di pulizia dell’asfalto hanno richiesto molto tempo ed il turno si è quindi concluso anticipatamente. Per quanto riguarda la Superbike, Garrett Gerloff – reduce da una brutta caduta che ha costretto a ricostruire la moto – alla fine dei due turni di prove ha occupato il 15° posto assoluto, a 1,4 secondi dalla vetta. Oggi Garrett disputerà una terza sessione di prove libere, poi la Superpole e alle 16 (ora locale), la prima gara WorldSBK della stagione, sempre con i colori verde Kawa delreggiano.