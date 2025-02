Lanazione.it - Il Tar ligure annulla la proroga. Ritorna l’incubo della Bolkestein

La Spezia, 22 febbraio 2025 – Non c’è pace sulle spiagge. La battaglia a colpi di carte bollate e ricorsi ai Tribunali rischia di minare le già flebili certezze dei gestori degli stabilimenti chiamati da anni a fare i conti con la direttivache impone di mettere all’asta il litorale. Ma non stanno meglio neppure le amministrazioni comunali che in questa storia non sono spettatori ma attori principali che hanno il compito di predisporre il bando di gara. Tra mille dubbi e indicazioni che differenziano la stesura delle gare tra nazionale se per una concessione fino a 5 anni oppure europea se di maggior durata. Insomma la vigiliastagione estiva si apre con le solite incerte previsioni non soltanto meteo ma sulla duratapermanenza sul litorale. L’accordo-raggiunto fino al 2027 tra Governo e Europa non è ritenuto valido e le gare dovranno essere pronte entro fine marzo.