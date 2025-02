It.insideover.com - Il sorpasso di Amazon su Walmart: il digitale supera il fisico anche nel fatturato

Unstorico, quello disu, registrato nel quarto trimestre 2024: il colosso di Seattle che domina il mercato dell’e-commerce hato la storica azienda di Betonville che con i suoi ipermercati è il simbolo delle vendite al dettaglio negli Usa. 187,8 miliardi di dollari ilglobale di, prima al mondo per la prima volta nella sua storia nel trimestre da ottobre a fine dicembre nel 2024, contro i “soli” 180,55 miliardi di, che dominava la classifica da oltre trent’anni, per la precisione da 139 trimestri consecutivi. Lo storicosuDa quando, nel 1990, l’azienda fondata dai fratelli Sam e Bud Walton con il primo punto vendita a Roger, Arkansas, aveva preso la guida della classifica, non l’aveva più lasciata. Ora è arrivato il colosso di Jeff Bezos a segnare un passaggio simbolico: la compagnia dell’e-commerce batte quella della vendita fisica, nel pieno dell’era di Internet e della digitalizzazione spinta, e primeggia nella classifica dei fatturati dopo non essere mai riuscita a scalare la cima della corsa alla prima capitalizzazione borsistica del pianeta, che nell’ultimo ventennio solo Apple, Microsoft e, dal 2024, Nvidia hanno toccato.