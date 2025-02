Ilfoglio.it - Il solito blitz-buffonata della Coldiretti contro l’importazione di olio d’oliva

La, come accade periodicamente con tanti prodotti, ha organizzato un “” al porto di Civitavecchia per intercettare l’arrivo di una nave carica diestero: “L’arrivo di 65 milioni di litri diextra Ue nel 2024 alimenta il rischio di frodi e inganni ai danni dei cittadini e fa crollare i prezzi del vero extravergine italiano”, dice L’associazione degli agricoltori rilanciando lo slogan “Stopstraniero”.ci ha abituato alle sue manifestazioni populiste e protezioniste, peraltro in un paese che trasformatore come l’Italia che ha necessariamente bisogno di mercati aperti sia per esportare i suoi prodotti trasformati sia perché consuma più di quanto produce. Le ragionisono quindi sbagliate in generale, ma sono assurde nello specifico.