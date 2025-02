Ilrestodelcarlino.it - “Il soldato senza nome“. Ripalti torna al cinema

Dopo il successo de “La Banda Grossi“, un nuovo film è nato dall’estro del regista urbinate Claudio: la pellicola, dal titolo “Il“ è da stasera alDucale di Urbino, e prima della proiezione delle ore 21farà una breve introduzione per il pubblico presente in sala. Il film è ambientato nel 1916, con la Grande Guerra che fa da sfondo e da motore dell’intera trama: "Il protagonista – spiega– è un medico, Gaetano Boschi, figura realmente vissuta, che per primo capì l’entità dello stress dei soldati di ritorno dalle trincee, quello che poi, anni e anni dopo, sarebbe stato classificato dalla comunità scientifica come disturbo post traumatico da stress. La vicenda è vista con gli occhi di unche fu purtroppo vittima di questo disturbo; quelli come lui venivano trattati alla stregua dei “matti“ e chiusi nei manicomi.