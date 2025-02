Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco agli operai comunali: “Non lavorate abbastanza, e allora giochiamo a briscola”

Ripatransone, 22 febbraio 2025 – “Oggi anziché lavorare giocate a carte”. Stanco di non vedere rispettati gli ordini di servizio che ogni mattina lascia in bacheca per gli, ildi Ripatransone – località collinare del Piceno, patria del poeta e patriota risorgimentale Luigi Mercantini e città con il Vicolo più stretto d’Italia –, Alessandro Lucciarini De Vincenzi, al posto dell’elenco delle cose da fare, ha lasciato due mazzi di carte e un preciso regolamento per il torneo die scopa da tenersi durante l’orario di lavoro. “Non è uno scherzo di Carnevale – ha subito precisato il primo cittadino –. Si tratta di un’iniziativa ironica con la quale ho voluto invitare glidi Ripatransone a svolgere le proprie mansioni durante l’orario di lavoro, poiché in diverse occasioni, purtroppo, ho dovuto constatare che i compiti assegnati sono stati disattesi.