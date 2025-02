Iltempo.it - Il ricovero, le condizioni, l'Angelus: come sta davvero Bergoglio

Dopo otto giorni daldi Papa Francesco al Policlinico Agostino Gemelli, finalmente ieri hanno parlato i medici. Non era mai accaduto, sia nelle precedenti degenze diche in tutte quelle di Giovanni Paolo II, che i bollettini diramati quotidianamente non fossero firmati dai sanitari che hanno in cura il pontefice, ma dalla Sala Stampa vaticana. Questo, senza ombra di dubbio, è stato il motivo per cui si sono diffuse nei giorni scorsi le voci più disparate. Ieri, però, è arrivata la svolta: alle 17.30, nell'androne principale del Gemelli, si è svolto il primo briefing sulla salute del pontefice a cui hanno partecipato i medici che curano l'augusto paziente. Il professor Sergio Alfieri, primario di chirurgia interna del nosocomio romano che aveva già precedentemente operatonel 2021 e nel 2023, ha tenuto subito a precisare: «il Papa ha sempre voluto che dicessimo la verità».