Il ricatto Usa a Zelensky sull’accordo delle terre rare il ruolo di Musk | Stacchiamo internet di Starlink se non accetta

Cresce la pressione degli Stati Uniti sull’Ucraina per il possibile accordo sullo sfruttamentorisorse minerarie ucraine, anche con la minaccia di sospendere il servizio satellitare, cruciale per le comunicazioni di Kiev. Secondo quanto rivelato in esclusiva da tre funzionari informati a Reuters, i negoziatori statunitensi hanno sollevato la possibilità di interrompere l’accesso del Paese al sistema, gestito dalla compagnia SpaceX di Elon. E dietro la minaccia ci sarebbe il rifiuto del governo ucraino di firmare un accordo che prevede concessioni sullo sfruttamentorisorse minerarie ucraine, in particolareha giocato undeterminante durante la guerra in Ucraina, garantendo la connettivitàforze armate e supportando la popolazione civile nelle comunicazioni.