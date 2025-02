Movieplayer.it - Il regista di Captain America: Brave New World difende Harrison Ford: "Tutti l'hanno adorato sul set"

, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe avuto dei comportamenti poco professionali sul set diNew, ma ilJulius Onah lo ha difeso. IldiNewha difesoda alcune accuse apparse online sottolineando che la sua esperienza con la star del cinema è molto diversa da quella descritta in un articolo pubblicato da Vulture. L'attore, secondo alcuni membri della troupe, si sarebbe infatti comportato da divo e avrebbe odiato il processo legato alla motion capture necessario a interpretare Red Hulk. IlJulius Onah, intervistato da Variety, rispondendo ai commenti compiuti su, ha dichiarato: "Non posso parlare delle cose su cui qualcuno sta speculando o di cui sta parlando in .