Ilrestodelcarlino.it - Il rebus Zelensky

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La fossa si sta allargando attorno a: le trattative tra Usa e Russia senza coinvolgimento della Ue e dell’Ucraina, le bordate di Donald Trump sul dittatore e comico mediocre, le richieste della Casa Bianca sulle Terre rare quale prezzo di risarcimento sui miliardi investiti dal guerrafondaio Biden e quella sensazione di abbandono, pressoché totale. Per l’Ucraina e il suo presidente a mandato scaduto, si è giunti ad uno snodo cruciale, probabilmente infilati in un inglorioso cul de sac, anche perché l’Unione europea non sa né come combinarsi né come reagire. In questo drammatico quadro il New York Post ha dato alle stampe una rivelazione esplosiva: “una fonte vicina a Trump suggerisce che la soluzione migliore pere per il mondo è che vada immediatamente in Francia”. Esilio in Francia, quindi, per l’azzoppato caduto in disgrazia.