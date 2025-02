Ilgiorno.it - Il professore bannato sui social, Alessio Varisco plurititolato ma scomodo: “Mi batto contro i falsi nobili”

Leggi su Ilgiorno.it

Monza – L’altro giorno, lo hanno chiamato per ringraziarlo da una scuola. E due mesi fa si è trovato oscurato sui. Contraddizioni. Perché ilmonzesenon è solo un intellettuale e un filantropo, ma è un uomo che ha fatto della diffusione della cultura fra le nuove generazioni uno dei suoi punti forti. La gratitudine era arrivata perché, docente e scrittore, aveva appena portato agli studenti 350 copie sulla storia dell’arte del Centr’Italia offerti dalla casa editrice Effigi di Arcidosso. Non è una novità, come Delegato nazionale e Presidente provinciale dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia sezione di Monza e della Brianza dona regolarmente centinaia di copie della Costituzione alle scuole brianzole. Non si meritano a caso una sfilza di titoli come Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Cavaliere Pontificio nell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa o Ufficiale dell’Ordine Cavalleresco pro Merito Melitensi del Sovrano Militare Ordine di Malta L’impegno per la cultura però può anche rivelarsi