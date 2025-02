Ilrestodelcarlino.it - Il processo sul caso Anguissa. La mamma del procuratore perde la partita contro il Napoli

Il giudice del tribunale Civile di Ascoli Francesca Sirianni si è pronunciata sullaversia pendente da circa due anni e mezzo, che vedeva tra i protagonisti un legale-ascolano, Alessandro Pettine, e la Società Sportiva Calcioalla quale infine ha dato ragione. Il tema del contendere riguardava la commissione legata all’ingaggio, da parte del club, del centrocampista Frank Zambo, in occasione del quale ilsi era avvalso dell’operato dell’avvocato Pettine, indicato come referente italiano dagli agenti francesi del giocatore. In Tribunale il club azzurro ha dovuto affrontare non tanto il legale-ascolano quanto sua madre, Flavia Tacconelli, che si era dichiarata creditrice del figlio di circa 700.000 euro, in forza di cambiali dallo stesso rilasciate, senza altri riferimenti alle ragioni per cui era maturata una esposizione così importante.