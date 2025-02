Ilfogliettone.it - Il prestigioso Ministero spalanca il portone e assume subito: “cerchiamo 200 persone” | Firmi l’indeterminato e sei a posto tutta la vita

E’ in arrivo una grossa opportunità per giovani capaci interessati a unfisso di prestigio, sicuro e ben retribuitoIldegli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 200 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell’Area degli Assistenti. Si tratta di un’opportunità interessante per chi desidera lavorare nel settore amministrativo, contabile e consolare con un contratto a tempo indeterminato. Il concorso si svolgerà per titoli ed esami e rappresenta un’occasione importante per accedere a una carriera stabile nella pubblica amministrazione.Per poter partecipare al concorso, i candidati devono possedere una serie di requisiti specifici, tra cui la cittadinanza italiana, la maggiore età e il godimento dei diritti civili e politici.