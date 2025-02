Iodonna.it - Il potere assoluto del padre (giudice e fanatico religioso in Iran) è quello di un Paese in crisi profonda, il risveglio delle figlie è quello di tutte le donne. Da vedere

IL SEME DEL FICO SACRO Genere: drammatico ??? 1/2Regia: Mohammad Rasoulof. Con Sohelia Golestani, Missagh Zareh, Mahsa Rostami, giovane senza velo rimproverata dal mullah: lei gli strappa il turbante X Leggi anche › Voci libere ine in Arabia Saudita: il trionfo di trecontro la repressione Come un regista può continuare a lavorare in uno stato totalitario e pervaso da fanatismo? Mohammad Rasoulof, 8 film girati in semi-clandestinità, aveva trovato la sua strada: «giocare con l’avversario».