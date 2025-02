Lettera43.it - Il popolo dei traditi da Trump, fra disillusione e pentimento

Li avevamo visti tutti: ildegli orfani di Donald, quelli che al grido di «Drain the swamp» («Bonifica la palude», contro lobby e corruzione) credevano di aver ingaggiato un gladiatore, salvo poi scoprire che l’arena era la Casa Bianca e i leoni erano i suoi stessi accoliti. Ora alcuni iniziano a parlare, a raccontare il dietro le quinte di una presidenza che, con ogni nuova mossa, tradisce le illusioni di chi l’ha votata. The Atlantic ha raccolto le storie di alcuni di loro, un campionario diche attraversa l’Americaiana.e la copertina che gli ha dedicato il Time (foto Getty).La retoricaiana non regge più alla prova della realtàC’è per esempio Sean Strickland, il campione di Ultimate Fighting Championship (arti marziali miste) che un anno fa si era fatto fotografare condopo una vittoria sul ring e che oggi, di fronte al piano del presidente per prendere il controllo di Gaza, scrive su X: «Se continua con queste stronzate, inizio a sventolare la bandiera palestinese.