Feedpress.me - Il piccolo Mattia Cossettini morto a Marsa Alam, per l'autopsia fu un aneurisma: "Nessun tumore al cervello"

ala infezione da polmonite batterica , come erroneamente riportato dalla Direzione sanitaria del Mar Rosso .per un’ emorragia causata da uncerebrale e si esclude, con certezza, la presenza di altre patologie concomitanti ». Lo hanno reso noto, per il tramite dell’ avvocato Maria Virginia Maccari , i genitori di,.