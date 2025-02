Ilgiorno.it - Il piano contro la ludopatia: a Cremona oltre sedicimila giocatori sono a rischio dipendenza

- L’Ats Valpadana stima che in provincia vi siano ben 16.600d’azzardo patologici. Un numero incredibilmente alto, che induce a organizzare programmi di prevenzione, cura e riabilitazione. Per questo motivo, è stato approvato unlocale di contrasto per i prossimi due anni. Il nuovo progetto prevede campagne di sensibilizzazione per informare sui pericoli correlati. Tali attivitàrivolte soprattutto alle scuole e ai luoghi di aggregazione giovanile, a quelli di lavoro e alle comunità. “Il gioco d’azzardo presenta rischi significativi per le diverse fasce di età, in particolare per i giovani e gli anziani - dichiara Laura Rubagotti, responsabile della struttura Promozione della salute e Prevenzione fattori dicomportamentali dell’Ats Val Padana -. I giovani accedono con molta facilità a piattaforme di gioco online che posinfluire negativamente sulla loro vita sociale e familiare nonché sul loro rendimento scolastico.