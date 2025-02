Agi.it - Il Papa al Gemelli, "ha riposato bene". Parolin sulle voci di dimissioni, "inutili speculazioni"

AGI -Francesco "ha". Lo afferma la sala stampa vaticana. Una sola riga per "tranquillizzare" sulla salute del Pontefice. Ieri pomeriggio nel briefing stampa dal, i medici hanno sottolineato che il"non è fuori pericolo" ma al momento "non è in pericolo di vita". E mentre il Pontefice è ricoverato al, il tema delle sue possibilicontinua ad essere di attualità. "Mi sembrano tutte. Ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre, alla sua ripresa, al suo ritorno in Vaticano: queste sono le uniche cose che contano", spiega, in un'intervista al Corriere della Sera, il cardinale Pietro, Segretario di Stato vaticano, tornato tre giorni fa dal Burkina Faso. "Grazie a Dio, le notizie che arrivano dalsono incoraggianti, si sta riprendendo.