Agi.it - Il Papa al Gemelli, "ha riposato bene" ma domani non guiderà l'Angelus

AGI -Francesco "ha". Lo afferma la sala stampa vaticana. Una sola riga per "tranquillizzare" sulla salute del Pontefice. Quanto all'di, il testo sarà solo diffuso. La stessa sala stampa della Santa Sede, infatti, conferma che per la recita mariana ci sarà la modalità di domenica scorsa.sarà diFrancesco l'omelia per la messa prevista alle 9 nella Basilica di San Pietro in occasione del Giubileo dei Diaconi. Il testo sarà letto da monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione e organizzatore del Giubileo. Fisichella è stato delegato dal Pontefice anche a officiare la celebrazione di. Durante la messa saranno in 23 a ricevere il Diaconato. Alla celebrazione parteciperanno quasi 4 mila diaconi permanenti, con i loro familiari, dall'Italia e dal mondo.