Ilgiorno.it - Il padre di Sharon Verzeni: “Non provo odio per il suo assassino. Sergio Ruocco? Ho trovato un altro figlio”

Bottanuco (Bergamo) – Brunoesce dalla villetta di via Adda a Bottanuco. Un sorriso gentile. La barba candida di sempre. Lo sguardo della persona profondamente buona. Ungiorno eterno per convivere con il dolore per la figlia che gli è stata strappata in una serata assurda di fine luglio di sette mesi fa. Signor, martedì vedrà in tribunale l’di. “Spero di non vederlo. Non mi incute niente, ma preferisco non vederlo di persona”. Per lui prova? “No, niente”. Come sono stati questi mesi? “Mesi di meditazione per interiorizzare tutto”., il fidanzato di, è sempre con voi? “Sì. Abbiamo perso una figlia. Abbiamoun”. Da dove le viene tanta forza? “È una grazia”. Richiude la cancellata.