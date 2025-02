Ilgiorno.it - Il nuovo progetto di Ai.Bi.. Tra pallone e solidarietà: "Aiutiamo le donne fragili"

Tutti in campo. Con i bambini e per i bambini. Sport eancora a braccetto, se è vero che un prestigioso evento organizzato dall’U.s. Aldini Bariviera (storica scuola calcio milanese guidata dal presidente Massimiliano Borsani) e riservato alla categoria Esordienti 2012, può diventare l’occasione per fare del bene a chi è in difficoltà. Piccoli atleti e grandi campioni insieme per una lodevole iniziativa, come quella illustrata al Carro Social Club di Sesto San Giovanni durante la premiazione di importanti personaggi del mondo del(da Cesc Fabregas a Matteo Gabbia e Stephan De Vrij) e la presentazione della ventesima edizione del Torneo Amici dei Bambini, che comincerà il 30 marzo sui campi di via Orsini, con l’adesione di 38 società professionistiche (presenti Milan, Atalanta, Como, Torino, Monza e Sassuolo) e dilettantistiche pronte a contendersi il trofeo nella finale del 10 giugno.