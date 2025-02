Laverita.info - Il nuovo asse Usa-Giappone scavalca l’Ue

Impennata del titolo Nissan sulle voci di un’alleanza con Tesla, che minimizza. Alla base però c’è un accordo generale tra Donald Trump e il presidente Shigeru Ishiba in chiave anti cinese: comprende anche il gas liquefatto. Frenata di Stellantis in Canada per paura dei dazi.