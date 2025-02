Sport.quotidiano.net - Il Notiziario. Caos Lega pro: penalità e ricorsi per i pagamenti

Sono giorni diinPro e anche il girone B, quello dove sono inseriti gli amaranto, non fa eccezione. La Lucchese sarebbe a rischio penalizzazione in classifica per il mancato pagamento degli stipendi e la prossima trasferta di Sestri Levante sarà sostenuta da un ristorante cittadino. I giocatori, con l’associazione calciatori, hanno diffuso un duro comunicato dove hanno denunciato la situazione che si è creata. Nel frattempo il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso della Ternana e confermato la penalizzazione, per il mancato versamento delle ritenute Irpef di maggio e giugno 2024. Il ricorso del Rimini è invece ancora pendente. Il presidente dellaPro Marani ha convocato in via straordinaria una riunione con i componenti del direttivo: "Le norme per il pagamento degli stipendi sono giuste e necessarie, soprattutto a favore dei club virtuosi che pagano regolarmente gli emolumenti.