Il nostro confine meridionale è chiuso | lo storico annuncio di Trump cosa cambia da oggi

"Il". A scriverlo sul social media Truth è stato il presidente americano Donald. Una presa di posizione chiara quella del presidente degli Stati Uniti che di fatto dà una stretta sull'immigrazione e sugli ingressi illegali dal sud. Ma il presidente degli Stati Uniti parla anche di Elon Musk entrato a far parte della sua squadra di governo: "Elon sta facendo un ottimo lavoro, ma vorrei vederlo diventare più aggressivo. Abbiamo un paese da salvare, ma anche da rendere più grande che mai".Intanto il numero uno della Casa Bianca deve fare anche i conti con la risposta di Zelensky sul fronte ucraino sul patto che riguarda le terre rare che al momento non di dice pronto per la firma. Da parte sua, Donaldsostiene che gli Stati Uniti hanno speso "350 miliardi di dollari per impegnarsi in una guerra che non poteva essere vinta".