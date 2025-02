Terzotemponapoli.com - Il Napoli Primavera in campo a Terni

Leggi su Terzotemponapoli.com

Iltra qualche minuto affronterà la Ternana. Sfida molto importante per i ragazzi di Rocco che vedranno di fronte un’avversaria a stretta distanza in classifica. Inutile ripetere che gli azzurri lottano per vincere il campionato2. Nei giorni scorsi anche Antonio Conte ha ribadito l’importanza di avere, oltre ad un centro sportivo efficiente, anche un settore giovanile all’altezza. In esso si potrebbe pescare qualche talento in futuro. Uno di questi, nel breve termine, potrebbe essere Popovic. Almeno queto spera la società partenopea., match e formazioniAlle ore 12:00 allo stadio San Girolamo ilaffronta la Ternana in una gara valida per la 20esima giornata del Campionato2. I padroni di casa sono reduci da dieci risultati utili consecutivi ed in classifica si trovano a sole tre lunghezze dagli azzurri.