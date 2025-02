Spazionapoli.it - Il Napoli a Como per ritrovare i 3 punti, un dato sorride a Conte: i precedenti nella storia

Calcio Ultimissime – La sfida alperi 3dopo tre pareggi consecutivi, un: itra le due squadre Per ilcalcio ultimissime arrivano in merito alla sfida contro ilin programma domani, 23 febbraio, alle 12.30. Il lunch match della 26a giornata sarà di cruciale importanza per i partenopei, che già conosceranno il risultato della partita dell’Inter di questa sera contro il Genoa. I nerazzurri potrebbero rimanere a -2, accorciare a -1 o portarsi momentaneamente a +1 in caso di successo.Lukaku e compagni dovranno, a prescindere dall’Inter, riportare a casa i tredopo tre pareggi consecutivi. Le trasferte contro Roma e Lazio e la gara casalinga contro l’Udinese, hanno fatto raccogliere molto poco agli azzurri, che sono comunque riusciti a mantenere il primato in classifica.