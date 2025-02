Il Mulino Bianco non esiste più | il luogo iconico della pubblicità torna nell’anonimato

Leggi su Lanazione.it

Chiusdino (Siena), 23 febbraio 2025 – Agli inizi degli anni ’90 è stato il set perfetto per trasferire nell’immaginario collettivo degli italiani un messaggio centrato sui valorifamiglia e del rapporto tra generazioni. I creativiArmando Testa, la musica di Ennio Morricone, la regia di Giuseppetore: una serie di numeri uno per promuovere i prodotti del, ambientando gli spot in un antico podere scovato nelle campagne senesi, in piena Val di Merse non troppo distante dall’abbazia di San Galgano. “Oltre alla figura retoricafamiglia – osserva Stefano Jacoviello, semiologo e docente all’Università di Siena – è interessante in questo caso come unsia diventato un logo, un oggetto di cultura di massa per poire a essere unfisico una volta cessata quell’attenzione legata alla”.