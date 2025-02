Ilfattoquotidiano.it - Il mistero dell’esplosione sulla Seajewel, cosa sappiamo: due ordigni, l’armatore finito nella black list di Kiev e le altre 3 petroliere colpite

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’è unal largo delle acque di Savona che intreccia i porti del Mediterraneo e sfiora la guerra tra Russia e Ucraina. L’esplosione a bordo della petroliera, più va avanti l’indagine della procura di Genova, più assume i contorni di una vicenda che assomiglia molto alla trama di un romanzo di spionaggio. La vicenda è assai delicata perché si intreccia con equilibri e alleanze internazionali in uno dei momenti più instabili della geopolitica mondiale. A otto giorni dalla deflagrazione, l’indagine in mano al capo della Dda Nicola Piacente e della sostituta Monica Abbatecola – con in campo anche i reparti d’élite della Marina Militare – ha già diversi punti fermi. A iniziare da un capo d’accusa sostanziato dai primi accertamenti: naufragio con l’aggravante del terrorismo.L’incidenteLa notte del 14 febbraio, mentre era nel campo boa al largo del porto di Savona, laha subito un attentato.