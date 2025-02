Ilfattoquotidiano.it - Il ministro Pichetto rompe il tabù: “Appena ci sarà la pace torniamo a comprare gas russo”

Il primo are ilè ilper l’Ambiente e lo Sviluppo Energetico GilbertoFratin. “Fatta la, si può tornare ail gas”, ha detto ila La Stampa. Va ricordato che l’Italia, come molti altri paesi europei, diil gas di Mosca non ha mai smesso. L’hub del Tarvisio, dove approdano i gasdotti con i flussi russi, ha visto calare sensibilmente le consegne ma mai azzerarsi. Soprattutto, parte di quello che non arrivava più attraverso le condotte, è stato sostituito con il più costoso gnl trasportato via nave, da Stati Uniti, Qatar e, ancora, Russia.Del resto, a differenza del petrolio, il gasnon è mai stato soggetto a sanzioni. Tagliare completamente fuori dal mercato il primo esportatore al mondo, nonché paese con le più grandi riserve del pianeta, avrebbe avuto un impatto insostenibile per l’economia del Vecchio Continente.