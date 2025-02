Calciomercato.it - Il Milan si fa male da solo, Milinkovic è un muro: vince il Torino

Sconfitta pesante per i rossoneri sul campo dei granata: decisiva la prestazione super del portiere serboSettimana da incubo per il. Dopo l'eliminazione in Champions League subita per mano del Feyenoord, il club rossonero cade aper 2-1.2-1, decisivo-Savic (LaPresse) – Calciomercato.itProtagonisti i due portieri. Uno in positivo, l'altro in negativo. Ilinfatti si fa gol dacon Maignan che calcia addosso a Thiaw causando un'autorete incredibile.-Savic invece è una saracinesca quasi insuperabile, indiscutibilmente il migliore in campo.CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56; Inter 54; Atalanta 51; Lazio** 47, Juventus 46, Fiorentina 42;e Bologna* 41; Roma 37; Udinese** 36;31; Genoa 30; Como, Cagliari e Lecce** 25; Verona e Parma** 23; Empoli 21; Venezia** 17; Monza 14*una partita in meno**una partita in più