"Il miglior modo per riscaldare la pizza del giorno prima? Immergetela nell'acqua": il suggerimento della food creator crea un dibattito infuocato

Sul Web si trova praticamente di tutto. In particolare negli ultimi anni, sui social è aumentato il numero di coloro che danno consigli. Alcuni lo fanno con competenza e preparazione. Altri, invece, meno. Tra i settori che hanno conosciuto una crescita maggiore c’è quello gastronomico.Un ambito che, come si sa, facilmente riesce a catturare l’attenzione di un vasto pubblico (basti pensare ai numerosi programmi tv dedicati alla cucina). Coloro che se ne occupano in maniera professionale sui social media prendono il nome diInfluencer o. In Italia ce ne sono tanti: da Benedetta Rossi e Cucina con Ruben e ancora chef Max Mariola e tanti altri.In Australia, invece hanno Bec Hardgrave: un canale YouTube, 142mila follower su Instagram, altri 190mila su TikTok e oltre 9,2 milioni di ‘mi piace’ sulla piattaforma cinese.