Il mercato. De Cecco resta No al Lokomotiv

Un retroscena pubblicato da Volleyball.it di fatto conferma la permanenza di Luciano De(foto) alla guida della regia di Modena Volley anche per la stagione 2025/2026. Forte del suo contratto biennale in essere, il fuoriclasse argentino avrebbe infatti rifiutato prima la corte di un club turco, poi, nelle scorse settimane, quella decisamente più interessante da un punto di vista economico delNovosibirsk, corazzata del campionato russo. Nel caso in cui Defosse partito, ci sarebbe poi stato il nodo della sua sostituzione, con pochissimi palleggiatori di buon livello ancora opzionabili sul. Pare, secondo quanto riportato, che Depoi abbia anche detto no a una proposta di riduzione dell’ingaggio da parte della società. Avanti così allora, con le attenzioni di Modena tutte concentrate sul reparto schiacciatori: si tenterà in extremis di confermare Gutierrez? Arriverà un altro italiano assieme a Porro? Si terrà viva l’opzione sul brasiliano Bentho? a.