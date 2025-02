Ilrestodelcarlino.it - Il maxi piano del porto approda in consiglio

Variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e approvazione della Convenzione fra i comuni costituenti l’area urbana di Fermo sono i temi di punta all’ordine del giorno delcomunale convocato alle ore 19 di martedì, 25 febbraio. Il primo argomento contempla l’inserimento nell’elenco delle opere da realizzare dell’adeguamento morfologico e strutturale del, che è finanziato con 7,2 milioni di euro dal fondo FSC (Fondo per lo sviluppo e la coesione). In sostanza si tratta del primo passo concreto verso l’attuazione del progetto del. Questa la tempistica: 2025 approvazione del progetto definitivo, 2026 appalto dei lavori, 2027 avvio degli stessi, 2029 la loro conclusione. Il progetto prevede la costruzione di una struttura per limitare l’insabbiamento a cui è soggetto l’impianto portuale a causa soprattutto delle mareggiate e di una "vasca di colmata", una vasca cioè con la funzione di contenere i sedimenti provenienti dai lavori di dragaggio e non compatibili con il ripascimento dell’arenile.