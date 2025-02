Sport.quotidiano.net - Il Mantova si arrende al Bari e scivola in zona play out

, 22 febbraio 2025 – Ilsia unconcreto einout. La gara del “Martelli”, certo non trascendentale, viene decisa (ancora una volta) da un errore della squadra di Possanzini in fase di costruzione a metà ripresa. Uno sbaglio pagato a carissimo prezzo dai virgiliani, impietosamente trafitti da Maggiore e incapaci poi, nonostante una pressione generosa, di raddrizzare la situazione. Si fa così ancora più delicata la posizione della matricola biancorossa, che, tra l’altro, sabato 1 marzo renderà visita al Frosinone per quello che, a questo punto, è diventato un autentico “spareggio-salvezza”. Una nuova “riprova” assolutamente da non sbagliare per la formazione di Possanzini, apparsa in giornata piuttosto grigia con i pugliesi, anche se, alla fine, a fare la differenza è stata una volta di più un’imprecisione dei padroni di casa in fase di costruzione di gioco, un episodio isolato che, di fatto, ha finito per lasciare via libera agli ospiti.