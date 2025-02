Iodonna.it - Il libro raccoglie dieci storie di persone che hanno vissuto l’incubo delle foibe e poi le difficoltà dell’esodo

Leggi su Iodonna.it

È una domenica di marzo del 1995, o forse del 1996. Dopo un pranzo di famiglia, zio Franco disse ai nipoti: “Adesso vi faccio vedere dove sono nato”. Li portò per le vie strette e le piazze assolate di Umago, il paese affacciato sulla costa istriana dove era nato e cresciuto. Libri per ragazzi: ecco perché si dovrebbero leggere anche da adulti X Leggi anche › Il Giorno del Ricordo: il silenzio che diventa memoria E da dove, poi, se n’era andato: zio Franco era uno dei circa 300mila esuli giuliano dalmati che, dopo la Seconda guerra mondiale e l’assegnazione di Istria e Dalmazia alla Jugoslavia, lasciarono tutto quello che avevano oltre confine per venire in Italia.