Il laboratorio in piazza Maggiore: così Bologna ricorda Marino Golinelli

, 22 febbraio 2025 – Scienza e saperi diventano un gioco nel ricordo di: arte, tecnologia, fisica e chimica sono scese inper un giorno, trasformando il Crescentone in un grandeinterattivo. Un omaggio a, filantropo, imprenditore e ricercatore che ha dedicato la vita a diffondere i saperi tra le persone. “Il cavalierha ideato la Fondazione per portare scienza e conoscenza fuori da laboratori e accademie. Giornate come questano la sua attività e sono importanti per orientare i giovani alle loro scelte future”, afferma Antonio Danieli, vicepresidente e direttore generale della Fondazione. Presenti anche Paola Pavirani, vedova di, il figlio Stefano, il sindaco Matteo Lepore e la vicedirettrice della Fondazione Eugenia Ferrara.